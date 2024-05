Contrada sotto choc, giovane si uccide con una coltellata all’addome E’ accaduto nella zona Ospedale nel primo pomeriggio

Tragedia a Contrada: un giovane di 37 anni si è tolto la vita oggi nel primo pomeriggio nella zona Ospedale. Il giovane si è inferto una coltellata all’addome, subito soccorso da alcune persone che hanno allertato il 118, le sue condizioni sono apparse da subito gravi ai sanitari accorsi sul posto, e nonostante gli sforzi per salvarlo per il giovane non c’è stato nulla da fare. È spirato durante la corsa verso l’ospedale Moscati di Avellino.