Assalto alla Pam di Pietradefusi: è caccia al commando Criminalità sempre più spavalda in Irpinia

Assalto alla Pam di Pietradefusi. Ennesimo furto ai danni delle attività commerciali in Irpinia da parte di malviventi specializzati.

Sono arrivati a bordo di un'audi A4 station wagon sembrerebbe di colore grigio in cinque persone e in tre minuti e mezzo hanno portato a termine la loro azione criminosa.

Dopo aver forzato la porta d'ingresso, tre sono entrati all'interno dritti verso la cassaforte, sradicata a colpi di palanchino ed altri attrezzi e portata via, uno è rimasto accanto alla vettura con cofano e portiere aperte ed un altro ancora in strada per monitorare la situazione a distanza.

Scattato l'allarme dopo pochi minuti sono giunti sul posto vigilanza e carabinieri, ma del commando nessuna traccia.

Impossibile fronteggiare un'azione così fulminea ad opera di veri e propri professionisti del crimine. Magro il bottino, tenuto conto che in tutti i Pam, alla luce dei ripetuti colpi che stanno subendo i vari centri commerciali non vengono lasciati in cassaforte gli incassi giornalieri. Una scelta per proteggere le varie strutture.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, i quali stanno visionando le varie immagini al fine di acciuffare i malviventi.