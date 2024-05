La polizia incontra gli studenti della scuola Regina Margherita - Da Vinci Nell'ambito degli incontri per la cultura della legalità

Si è svolto stamattina l’incontro degli Agenti della Polizia di Stato con gli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Regina Margherita – Leonardo da Vinci” di Avellino, diretto dalla dirigente scolastico Prof.ssa Paola Anna Gianfelice.

Gli alunni hanno potuto interagire con i poliziotti che hanno offerto ai giovani allievi numerosi stimoli inerenti i concetti di legalità. La sensibilizzazione è avvenuta attraverso dei laboratori educativi, concordati con il personale docente, che si inseriscono nell’ambito della formazione rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Avellino. Tali incontri, fortemente voluti dal Questore di Avellino Dr. Pasquale Picone, hanno lo scopo di avvicinare i giovani alle Istituzioni e diffondere il concetto di prevenzione e sicurezza nell’ambito della legalità.

I bambini, durante le attività coordinate dal Vice Ispettore Carrella Manuela, hanno avuto la possibilità di riflettere sul tema dell’inclusione e del rispetto reciproco. L’evento, posto a conclusione di un percorso progettuale, ha offerto ai bambini un momento di incontro per dialogare con il poliziotto sul rispetto delle regole e della legge nonché il rispetto della natura e degli animali (amici a quattro zampe). Inoltre i bambini hanno beneficiato delle piacevoli proposte offerte dalle Specialità della Polizia di Stato e dagli atleti del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, rappresentati dal tecnico Roberto Imbimbo, che per l’occasione ha ideato percorsi propedeutici alle discipline sportive che si svolgono presso il Centro Sportivo “A. Manganelli” sito in Rione Parco- Avellino.

Immancabile la foto di rito che ha suggellato una giornata ricca di emozioni e divertimento per i piccoli allievi del Palazzotto di Avellino che, tra applausi e sorrisi, hanno salutato i poliziotti intervenuti.