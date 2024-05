Aveva tentato di uccidere la vicina con una accetta: arrestata dai carabinieri Ieri sera la donna è stata tradotta al carcere di Avellino: deve scontare una pena di 8 anni

I carabinieri della stazione di Frigento hanno arrestato una 58enne del luogo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica di Avellino.

La donna, già da tempo detenuta ai domiciliari, è stata condannata per tentato omicidio.

I fatti risalgono a settembre 2022 allorquando la donna mise in atto un vero e proprio agguato, consumato a colpi di accetta, dopo aver atteso che la vicina parcheggiasse la sua autovettura e senza darle nemmeno il tempo di scendere dal veicolo. La vittima, persona tranquilla e stimata che fu ricoverata in condizioni gravi al Frangipane è viva per miracolo.

L’immediata attività d’indagine consentì ai carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano di identificare e arrestare, nel giro di poche ore, la presunta responsabile.

Ieri sera la donna è stata tradotta al carcere di Avellino, dovendo scontare una pena residua di 8 anni di reclusione.