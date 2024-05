Incidente tra 2 bus nell'avellinese: operati studente 18enne e autista Più feriti nel tamponamento tra due pullman avvenuto ad Andretta stamane

Sono stati operati lo studente e l'autista, di uno dei due bus, coinvolti in un sinistro stamane ad Andretta. È stato operato all'ospedale "San Giuseppe Moscati» di Avellino il 18enne di Andretta, in provincia di Avellino, rimasto ferito stamattina nel tamponamento tra i due bus, uno dei quali in servizio per Air Campania, sulla strada provinciale 91, diretti agli istituti scolastici di Calitri e Sant'Angelo dei Lombardi. Il giovane è stato sottoposto ad un intervento : nel tamponamento è rimasto incastrato tra i sedili. Ora è ricoverato nel reparto di ortopedia, assistito dai sanitari. L'autista di uno dei due bus, originario di Bisaccia, è stato invece operato in ospedale ad Ariano Irpino per le lesioni interne subite. Resta al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica del snistro avvenuto intorno alle 7.30. Secondo i primissimi accertamenti i due mezzi, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati sulla strada provinciale 91 ad Andretta, nell'Avellinese. I cinque feriti, tra cui i due autisti, sono stati trasportati agli ospedali di Avellino, Sant'Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, impegnati a effettuare i rilievi e a stabilire l'esatta dinamica del sinistro.Gli altri feriti sono stati già dimessi. L'amministratore unico di Air Campania, Anthony Acconcia, ha espresso «vicinanza alle persone coinvolte e alle loro famiglie».