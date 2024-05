Grottaminarda: malviventi forzano serranda area di servizio e rubano incasso Indagini in corso da parte dei carabinieri

Non solo un furto fallito la notte scorsa in Irpinia a Gesualdo, dove grazie all'intervento fulmineo della vigilanza Argo, i malviventi sono stati messi in fuga. All'appello manca un'auto portava via dalla banda e nella stessa zona presa di mira si sono registrati ben tre tentativi di intrusioni in abitazioni.

Non molto distante da qui, lungo la strada provinciale 36, nel territorio di Grottaminarda, ignoti dopo aver forzato la serranda di ingresso in un'area di servizio hanno portato via denaro da un registratore di cassa. Magro il bottino.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Si è trattata dell'ennesima notte da incubo in Valle Ufita.

"I comuni della Valle Ufita - fanno sapere i carabinieri - sono oggetto di costante presidio da parte delle pattuglie dell’Arma: durante lo scorso fine settimana, ben 12 equipaggi si sono alternati nel pattugliare, soprattutto nelle ore serali e notturne, i territori che vanno da Sturno a Fontanarosa."