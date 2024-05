Auto in fiamme nella notte a Sperone: indagano i carabinieri Sul posto i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 01'50 della notte appena trascorsa, sono intervenuti nel comune di Sperone in via Togliatti, per un incendio che ha visto coinvolta un'autovettura in sosta. Il pronto intervento della squadra ha permesso di ultimare le operazioni di spegnimento iniziate da una persona residente sul posto e di mettere in sicurezza il veicolo. Per i rilievi di propria competenza sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Baiano.