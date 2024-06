Grave incidente sulla Provinciale tra Forino e Contrada: chiusa la strada Una sola auto finita fuori strada: al lavoro i vigili del fuoco

Una sola auto coinvolta, una Fiat 500 con a bordo una ragazza, uscita fuori strada e finita nelle campagne circostanti. Il grave incidente stradale è avvenuto lungo la Strada Provinciale 88 che collega Contrada a Forino. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e un'ambulanza. La strada è stata chiusa e il traffico è stato deviato verso la frazione Petruro. L'auto per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata ed è finita nel terreno limitrofo alla carreggiata. Miracolosamente illesa la ragazza che proveniva da Avellino.