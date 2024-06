Avellino: cittadinanza onoraria Sant'Angelo dei Lombardi a Gdf L'evento

Il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi conferisce la cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza. La cerimonia di conferimento si terrà in occasione della seduta straordinaria del Consiglio comunale domani, martedì 4 giugno, alle ore 17.45 nel centro sociale "Don Bruno Mariani". Il riconoscimento onorifico arriva in occasione delle celebrazioni per il 250esimo anniversario della fondazione del Corpo "quale segno di apprezzamento" e intende "ripercorrere e riconoscere l'impegno da sempre profuso e la vicinanza delle donne e degli uomini delle Fiamme Gialle, che negli anni hanno servito il territorio dell'Alta Irpinia". Alla cerimonia di consegna da parte della sindaca di Sant’Angelo Lombardi, Rosanna Repole, oltre alle più alte cariche civili e militari della provincia di Avellino, sarà presente, per la Guardia di Finanza, il comandante interregionale dell’Italia Meridionale, generale di Corpo d’Armata Gianpaolo Augelli, accompagnato dal comandante regionale Campania, generale di Divisione Giancarlo Trotta, e dal comandante provinciale di Avellino, colonnello Salvatore Minale, e un'ampia rappresentanza di militari del Corpo.