Tragedia a Sant'Angelo dei Lombardi: finanziere muore durante celebrazioni Gdf Inutili i tentativi di soccorso per il maresciallo 58enne Vincenzo Barbone

Finanziere stroncato da malore, tragedia a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Questa mattina in occasione delle celebrazioni per la Guardia di Finanza, durante le prove per la cerimonia, un finanziere di 58 anni è stato colpito da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. “L’Amministrazione comunale – dichiara il sindaco Rosanna Repole – si stringe intorno alla famiglia del Maresciallo Vincenzo Barbone, in forza alla Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi, deceduto improvvisamente questa mattina. Condoglianze alla famiglia e alla Guardia di Finanza per questa perdita che lascia attonita l’intera comunità. Questa amministrazione – aggiunge Repole – proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali”.

Stando a quanto si apprende, il militare ha avuto un malore mentre era in caserma e, soccorso dai colleghi presenti, è stato prontamente trasportato in ospedale, dove - nonostante i tentativi di rianimazione - è deceduto. La tragica notizia ha gettato nello sconforto i colleghi, le autorità presenti e tutta la comunità, trasformando quello che doveva essere un giorno di celebrazione in un momento di lutto e cordoglio. La cerimonia è stata rinviata a data da destinarsi. Numerose le attestazioni di vicinanza per la tragica morte del finanziere di Paternopoli, residente a Guardia dei Lombardi e in forze al presidio santangiolese.