Avellino, disordini Vicenza-Avellino: domani il tifoso davanti al gip Il 40enne dovrà comparire davanti al gip Spella

Tifoso dell'Avellino arrestato per i disordini durante la partita Vicenza Avellino, domani mattina dovrà comparire davanti al Gip del Tribunale di Avellino Francesca Spella per l’interrogatorio di convalida dell’arresto eseguito in flagranza differita dagli agenti della Digos di Avellino e Vicenza, in seguito alle indagini del pm Luigi Iglio.

Tentata rapina, invasione di campo e istigazione alla violenza, sono queste le contestazioni avanzate dalla Procura di Avellino per Stefano Cecere (difeso dagli avvocati Fabio Tulimiero e Assia Iannaccone).

L’arrestato, dopo aver scavalcato la recinzione, raggiunto il terreno di gioco, si portava sotto al settore occupato dai tifosi vicentini e colpendo con due pugni un tifoso locale tentava di impossessarsi di uno striscione. La sua condotta poneva in pericolo la gestione dell’Ordine Pubblico determinando momenti di forte tensione tra le rispettive tifoserie.

Per tale gara, attesa la forte e storica rivalità tra le opposte tifoserie oggetto anche di valutazione dell’Osservatorio sulle Manifestazione Sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, era stato predisposto adeguato servizio di ordine e sicurezza pubblica dalla Questura di Vicenza che consentiva di evitare ulteriori e più gravi disordini.