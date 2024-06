Ancora un furto impunito a Sturno: dinamica e luogo sempre uguale Indagini in corso da parte dei carabinieri

Ancora un'abitazione a soqquadro, ancora un furto impunito. Siamo sempre a Sturno, in provincia di Avellino, dove da mesi, seppur diminuiti negli ultimi tempi, gli abitanti continuano a vivere nel terrore. Una morsa, quella dei furti che non sembra allentarsi minimamente.

Nelle ultime ore l'ultima intrusione in un'abitazione disabitata nei pressi di un noto locale ristorativo. Il bottino è da quantificare. Malviventi entrati da una finestra. Stessa tecnica di sempre a partire dal furto pesante ai danni di un noto poliziotto avvenuto nell'ottobre scorso.

Solo qualche giorno fa un precedente analogo in via Tre Santi con un consistente bottino, oltre 7000 euro in contanti, oro, argenteria e orologi. Episodi al vaglio dei carabinieri. Tra i sospetti resta sempre quello della matrice locale.