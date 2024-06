Alto Calore, spese folli e rimborsi falsi: arriva la sentenza di assoluzione Tra 90 giorni la motivazione della sentenza di assoluzione e di intervenuta prescrizione

di Paola Iandolo

Erano accusati di truffa aggravata e peculato. Emessa la sentenza di assoluzione e di intervenuta prescrizione per l’ex vicepresidente dell’Alto Calore Servizi, Eugenio Abate, per gli ex membri del Cda Ilario Spiniello e Gennaro Santamaria, l’ex direttore generale della società Eduardo De Gennaro (deceduto) e il dirigente Pantaleone Trasi. Il pm, al termine della sua requisitoria, Vincenzo Russo aveva invocato l'assoluzione per gli imputati difesi dagli avvocati Giovanni D'Ercole, Claudio Frongillo, Mario Villani, Alberico Villani e Marino Capone. Ad emettere la sentenza di assoluzione il collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo.

La ricostruzione

L'inchiesta è quella sui rimborsi all'Acs, procedimento che riguarda il periodo 2011-2013. Sotto la lente d'ingrandimento della magistratura spese e rimborsi ritenuti ingiustificati, le ricariche telefoniche, ma anche l'appropriazione di telefonini, nonchè spese sostenute per l'organizzazione di feste per il pensionamento di alcuni colleghi.Oltre alle assoluzioni e alle prescrizioni, il Tribunale ha disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quanto era stato posto sotto custodia giudiziale.