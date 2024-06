Allarme furti in Irpinia: massima allerta in Valle Ufita a partire da Sturno Nel comune irpino è tornata la paura

Si chiude una settimana movimentata sul fronte furti in Valle Ufita, ma non è ancora del tutto finita. Resta Sturno una delle zone più colpite, dove regna di nuovo la paura tra gli abitanti alle prese con ripetute intrusioni per lo più in abitazioni disabitate, con ogni probabilità conosciute bene da qualcuno del luogo.

L'ultimo episodio al vaglio dei carabinieri, in via Trieste. Precedentemente ad essere presa di mira era stata l'abitazione di una donna residente in Valle Caudina, a Cervinara in via Colombo. Prima ancora era stata la volta di un'abitazione disabitata nei pressi di un noto locale ristorativo. Malviventi entrati da una finestra. Qualche giorno prima un episodio analogo in via Tre Santi con un consistente bottino, oltre 7000 euro in contanti, oro, argenteria e orologi. Viene rivolto un appello alle istituzioni a non sottovalutare il fenomeno.