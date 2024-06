Metropolitana Leggera, nuovo accesso al comune di Avellino per acquisire atti Ancora un accesso al comune, questa volta da parte degli uomini della Digos

di Paola Iandolo

Nel mirino degli inquirenti l'iter della Metropolitana Leggera di Avellino. Stamattina gli agenti della Digos si sono recati a Palazzo di Città per eseguire un’ordine di esibizione di atti. Un’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Luigi Iglio, che ha firmato l’ordine di esibizione relativo a delibere e determine adottate nell’ambito della procedura per avviare la l Metropolitana. Un’indagine allo stato in fase embroniale.

Gli accertamenti della Corte dei Conti

Sulla vicenda negli anni scorsi, in quel caso per il profilo dei ritardi, c’era stato un interessamento della Corte dei Conti, che già negli anni scorsi aveva delegato alle Fiamme Gialle accertamenti sui profili legati ai costi dell’opera.