Rotondi, accusati di tentata estorsione aggravata: assolti in Appello In primo grado Pietro ed Ettore Cuozzo rimediarono una condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione

di Paola Iandolo

Estorsione aggravata: assolti Pietro ed Ettore Cuozzo, annullata la condanna a 3 anni e 4 mesi di primo grado. La 1a Sezione della Corte D’ Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’ avvocato Vittorio Fucci, ha assolto il noto pregiudicato Pietro Cuozzo, 57 anni di Rotondi, e il pluripregiudicato Ettore Cuozzo, 36 anni di Rotondi, per tentata estorsione aggravata e introduzione abusiva di animali nel fondo altrui.Oggi la 1a Sezione della Corte D’ Appello di Napoli, accogliendo le tesi dell’ avvocato Vittorio Fucci, ha riformato la sentenza di primo grado ed ha assolto Pietro ed Ettore Cuozzo.

In pimo grado

In primo grado il Tribunale di Benevento aveva condannato Cuozzo Pietro e Cuozzo Ettore alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione. Come si ricorderà i fatti oggetto del processo avvennero in Airola nell’ anno 2020 ed emersero a seguito di una denuncia da parte delle persone offese.