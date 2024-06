"Manca la segnaletica e ho rischiato di essere centrato in pieno da un'auto" Paura lungo la variante Manna-Tre Torri ad Ariano Irpino. Appello urgente all'Anas

"Stavo viaggiando in direzione in direzione Grottaminarda, lungo la variante Manna-Tre Torri, quando in prossimità dello svincolo Orneta dopo aver superato il tunnel ho rischiato di essere centrato in pieno da un'auto che viaggiava a centro strada, non essendo delimitata la carreggiata da nessuna segnaletica orizzontale. In alcuni punti la doppia striscia risulta ormai sbiadita e in altri, come nel ne tratto da me attraversato, completamente inesistente. E' un fatto gravissimo e si una pericolosità estrema, lungo un'arteria trafficatissima dove si corre a folle velocità senza alcun limite."

A segnalarci quanto accaduto è Paolo De Gruttola di Ariano Irpino, che alla guida della sua auto, con una persona a bordo ha rischiato davvero la vita.

"Ho evitato l'impatto, che poteva davvero essere devastante e mi sono rivolto immediatamente ai carabinieri contattando il numero di emergenza 112. Mi è stato detto che non è loro competenza, ma che avrebbero segnalato il problema. Mi auguro che non venga sottovalutata la pericolosità di questa strada. E' successo a me ma potrebbe accadere a chiunque. La tragedia qui è davvero a portata di mano."

Rivolgiamo un appello urgente anche a noi all'Anas ad intervenire al più presto. Per la precisione, il tratto in questione è quello che va dalla rotatoria Incontro ai due svincoli Orneta della Variante Manna-Tre Torri. Occorre intervenire al più presto prima che sia davvero troppo tardi.