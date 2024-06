Incubo furti: notte di apprensione e paura tra Ariano e Villanova del Battista Ronde, spari e gente in strada. Non se ne può più

Figli di anziani costretti a fare da ronda davanti alle abitazioni, colpi di fucile in aria, cani agitati, forze dell'ordine in azione da una contrada all'altra. Non si dorme più.

Quella appena trascorsa è stata ancora una notte di paura e apprensione. I ladri dopo una tregua solo apparenti sono tornati alla carica e questa volta sul versante opposto all'ultimo episodio andato a buon fine in contrada Manna. E' stata la volta di Turchiciello dove però sia gli abitanti che l'intervento tempestivo di polizia e carabinieri è riuscito a metterli in fuga. "Hanno lanciato pietre contro una struttura e tentato di fare irruzione in un'abitazione presa di mira recentemente - ci dice una donna preoccupata - non ce la facciamo più - viviamo ormai nel terrore."

Paura anche a Villanova del Battista dove i malviventi hanno puntato più di un'abitazione, di cui una disabitata lungo corso Vittorio Emanuele nella quale sono entrati all'interno. Hanno agito alle spalle, posizionato tre scale vicino al muro. Una donna è riuscita invece a metterli in fuga.

Stesse scene anche qui, gente in strada e allarme generale. Gli episodi sono in fase di ricostruzione. Un dato è certo, non si può davvero andare avanti così. Questa storia prima o poi senza un intervento deciso e determinato delle massime istituzioni finirà davvero male.