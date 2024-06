Ariano: tentano di entrare in un'abitazione ma vengono messi in fuga Un anno fa iniziava l'incubo furti ad Orneta. Come un "anniversario" si ricomincia di nuovo...

Non è dato ancora sapere se in qualche casa disabitata o lasciata momentaneamente incustodita siano entrati o meno. Questo si potrebbe sapere solo nelle prossime, essendo uscite fuori molte famiglie per una serie di eventi in atto o a cena tra amici.

Sta di fatto che per gli abitanti di contrada Orneta ad Ariano Irpino, come avvenuto esattamente un anno fa, (fu questo infatti il periodo più critico dell'emergenza), è stata una serata particolarmente movimentata.

Tre persone, di cui uno di bassa statura hanno tentato di fare irruzione in un'abitazione situata lungo la strada provinciale 236. In casa vi era solo un giovane, mentre il resto della famiglia si era recato ad un saggio di danza al palasport del piano di zona. E stranamente chi ha tentato il colpo, anche in questo caso sapeva tutto...

E' stato subito dato l'allarme e sul posto oltre ad una volante della polizia si sono portati diversi abitanti, per lo più giovani, nel tentativo di intercettare i ladri. Giovani in auto e scooter ad ispezionare la zona.

Alcune luci sarebbero state poi avvistate nei pressi del bivio di contrada Casone. Gente sveglia, fuori dalle abitazioni o affacciate a finestre e balconi da contrada Orneta a Masciano, fino al territorio di Villanova del Battista ma della banda nessuna traccia.