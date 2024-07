Furti a Sturno e Gesualdo: quattro case svaligiate in poche ore Indagini in corso da parte dei carabinieri

Quattro furti in poche ore. Malviventi all'attacco in Valle Ufita tra Sturno e Gesualdo. Nel primo caso ad essere preso di mira è stato un appartamento unico diviso in due tra mamma e figlia.

Entrambe le case sono state svaligiate. I ladri hanno fatto razzia di tutto, scassinando una cassaforte e approfittando anche dell'assenza di telecamere. Le donne si erano da poco assentate e al loro rientro dopo pochissimo tempo la triste scoperta. E' successo in contrada Chiascio.

Ma non è finita qui. Nella stessa serata si contano due furti andati a segno in altrettante abitazioni a Gesualdo che vanno a sommarsi ad un terzo avvenuto nello stesso paese nei giorni scorsi. Sugli episodi indagano i carabinieri.