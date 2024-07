Choc in Irpinia, muore bimbo di 9 mesi: lutto in Alta Irpinia Il piccolo figlio di una coppia di Montella è deceduto all'ospedale Santobono

Ancora una notizia che sconvolge l'Irpinia con la morte di un bimbo. Questa volta la tragedia ha travolto una coppia di Montella originaria di Torella dei Lombardi, il cui piccolo bimbo di soli 9 mesi è morto all'ospedale Santobono di Napoli per cause ancora da accertare. Il neonato è stato trasportato all'ospedale napoletano dopo aver accusato un malore. I genitori hanno subito allertato i soccorsi, dopodiché è scattato immediato il trasferimento al Santobono. I medici hanno fatto di tutto, purtroppo per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Lutto e cordoglio nelle due comunità per la morte di un altro bimbo. Solo l'altro ieri la comunità di Montemarano ha pianto il decesso di Domenico che aveva 8 anni.