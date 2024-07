Poliziotto di Avellino si tuffa nel Naviglio e salva una 18enne L'agente in servizio a Milano era libero dal servizio

Una ragazza di 18 anni di Monza è caduta nel Naviglio della Martesana, a Bellinzago Lombardo (Milano), rischiando di affogare. A salvarla è stato un agente della Polizia di Stato di 34 anni, avellinese, Carlo Alvino, appena smontato dal turno di lavoro all'ufficio immigrazione. Il poliziotto, mentre tornava a casa in auto con la fidanzata lungo la strada padana superiore, ha notato una lunga fila di persone che guardavano verso il Naviglio e poco dopo una giovane in evidente difficoltà nell'acqua, e ha deciso di buttarsi.

A quel punto, il poliziotto è sceso dalla macchina, si è avvicinato alla sponda del Naviglio e ha visto la ragazza che annaspava in acqua: così si è tuffato ed è riuscito a metterla in salvo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari di Areu per assistere la diciottenne, che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Vimercate, e i carabinieri per ricostruire l'accaduto: sembra che in precedenza la ragazza avesse assunto hashish, quindi bisogna capire se la caduta nel Naviglio sia stata provocata dallo stordimento provocato dal consumo di stupefacenti o se si sia trattato di un gesto volontario.