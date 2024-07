Scooter contro cinghiale: poliziotto penitenziario finisce in ospedale Ancora una trageda sfiorata lungo le strade ad Ariano Irpino

Era in sella al suo scooter e stava facendo ritorno a casa, quando improvvisamente si è schiantato contro un cinghiale spuntato in strada. E' successo lungo la statale 90 delle puglie, sulla Variante Tre Torri-Manna all'altezza del Villaggio delle ferrovie dello Stato. Alla guida del mezzo un poliziotto penitenziario di Ariano Irpino, in servizio nel carcere Pasquale Campanello.

L'impatto è stato piuttosto violento. Il 52enne è volato per alcuni metri sull'asfalto, mentre l'animale rimasto ferito si è allontanato nei campi.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane- Bellizzi dove i sanitari gli stanno prestando tutte le cure necessarie avendo riportato diverse ferite.

Circa 40 i punti di sutura ad una gamba, problemi anche ad una mano. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

A stabilire la dinamica e ad effettuare i rilievi i carabinieri insieme alla polizia. Un incidente, considerata la zona insidiosissima, pericolosa e priva di illuminazione pubblica che poteva avere conseguenze davvero drammatiche. Non è stato facile neppure per le stesse forze dell'ordine, operare in sicurezza.

E non è la prima volta che accade un incidente del genere, causato dalla presenza purtroppo sempre più consistente di cinghiali sul territorio, che andrebbe combattuta con maggiore incisività.