Camion di ciliegie si ribalta: la frutta finisce sull'asfalto, traffico in tilt Traffico bloccato sull'innesto dal raccordo alla variante

Un camion carico di frutta si è ribaltata e ha perso la merce. A' accaduto lungo lo svincolo del raccordo che immette sulla strada variante Ss7bis, nel territorio di Atripalda. Le ciliegie erano contenute in diversi cassoni e sono finite sull'asfalto, causando lo stop della circolazione stradale in attesa degli operatori del soccorso per ripresitinare la situazione.