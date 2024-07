La tenenza della Finanza di Solofra diventa Compagnia Il Reparto sarà retto, in sede vacante, dal Tenente Elisa Marzo

Nell’ambito di una revisione organizzativa di taluni Reparti della Guardia di Finanza, l’Autorità di Vertice ha disposto, con decorrenza 15 luglio 2024, l’elevazione a rango di Compagnia della Tenenza di Solofra, con competenza territoriale sui comuni di Solofra, Montoro, Serino, Santa Lucia di Serino e

San Michele di Serino.

Il Reparto sarà retto, in sede vacante, dal Ten. Elisa Marzo, attuale Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo Avellino, fino all’assunzione del comando da parte del Capitano Angelo Pinto, in arrivo dalla Tenenza di Larino.

La scelta ordinativa che ha portato all’istituzione della Compagnia è scaturita per adeguarne le proiezioni operative e la rappresentatività nei contesti di riferimento, nonchè per vivificare l’attività della Guardia di Finanza in un’area che richiede maggiore attenzione e presenza a tutela dei cittadini, al fine

di garantire il rispetto delle libertà economiche ed i principi di legalità, in uno scenario economico/sociale, quale quello solofrano e della Valle dell’Irno, ove insiste un distretto conciario, che rappresenta una delle realtà industriali più interessanti del mezzogiorno d’Italia. In tale contesto, le Fiamme Gialle solofrane, nel corso degli anni, sotto la guida del Lgt. CS Francesco Senatore, hanno portato a termine numerose operazioni di servizio, che hanno avuto una vasta eco

mediatica. In particolare, nell’ultimo periodo, il Reparto è stato delegato dalla locale Autorità Giudiziaria per l’espletamento di indagini di P.G., volte al contrasto dei reati contro il patrimonio, perpetrati mediante operazioni finanziarie di riciclaggio ed autoriciclaggio di denaro. Le attività di servizio hanno consentito di disvelare false fatturazioni, poste in essere nel settore economico della lavorazione e del commercio della pelle, nelle consulenze informatiche e nella cessione di crediti “inesistenti”, all’esito delle quali l’A.G. ha disposto n. 18 misure cautelari personali con perquisizioni e sequestri per equivalente del profitto dei reati, per una somma complessivamente superiore a 10 milioni di euro.

Infine, si evidenzia che con l’elevazione della Tenenza di Solofra a Compagnia, posta alle dirette dipendenze del Comando Provinciale, l’assetto del Gruppo di Avellino, retto dal Magg. Silverio Papis, vede oggi alle sue dipendenze le Tenenze di Sant’Angelo dei Lombardi e di Baiano, nonché la Stazione S.A.G.F. di Sant’Angelo dei Lombardi.