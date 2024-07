Mirabella: Lacrime e strazio davanti alla camera ardente allestita per Bilal La casa funeraria Terrazzano a Pianopantano si è riempita di un grande calore umano

Un via vai interminabile di giovani molti dei quali connazionali, persone da anni integratesi sul territorio animate da profondo rispetto e garbo verso gli altri, adulti ed anziani. La casa funeraria Terrazzano in via Pianopantano a Mirabella Eclano, lungo la strada che porta a Bonito si è riempita di un grande calore umano, accogliendo nella massima riservatezza quanti sono accorsi, anche da comuni limitrofi, per rivolgere un saluto a Bilal Boussadra uno dei quattro ragazzi morto nel terribile schianto in auto di sabato notte alla frazione passo. Scene strazianti ma nello stesso tempo, silenzio e compostezza. Dopo un primo momento familiare, strettamente intimo, è toccato agli amici, in fila avvicinarsi al feretro di Bilal.

Nessuno lo avrebbe mai immaginato a soli 19 anni, all'interno di quella bara, a pochi passi dalla palestra che lo ha reso campione. Molti indossano una maglietta bianca con la foto di Bilal da campione e una frase: "Resterai per sempre nei nostri cuori".

Sono stremati dal dolore papà Said, mamma Fatima Guellafi e i fratelli Nassim e Fadil, non erano pronti ad affrontare una sciagura così grande. Nessuno lo sarebbe stato. Ma l'abbraccio della comunità eclanese guidata dal sindaco Giancarlo Ruggiero, il quale per domani ha proclamato il lutto cittadino in paese è forte e sincero: "Non rimarrete soli".

La salma di Bilal, domani alle 14.30 verrà trasferita dalla casa funeraria Terrazzano al cimitero di Avellino, dove c'è stata una grande sinergia e solidarietà da parte dell'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Laura Nargi.

E domani sarà lutto cittadino anche a Sturno. Lo ha proclamato il sindaco Vito Di Leo. Alle 16.00 nella chiesa di San Domenico saranno celebrati i funerali di Mattia Ciminera e Roy Anthony Ciampa ventenni entrambi. Dovrà attendere l'autopsia in programma giovedì invece l'autista della mercedes Francesco Di Chiara di Frigento.