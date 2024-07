La bara di Bilal portata sul ring: un campione vero non muore mai L'addio commovente al 19enne di Mirabella Eclano promessa del pugilato italiano

Lo hanno portato a spalla, sotto un sole bollente dalla casa funeraria Terrazzano alla vicina palestra che lo ha visto diventare campione di pugilato.

Un'onda indescrivibile di calore e un applauso interminabile ha accompagnato, tra le lacrime la bara di Bilal direttamente sul ring.

E' così che familiari e amici insieme al maestro Sandro Froncillo hanno voluto salutarlo per l'ultima volta prima di fare tappa davanti alla sua abitazione e dirigersi poi nel cimitero di Avellino.

La comunità marocchina ha espresso un sincero ringraziamento al popolo mirabellano, al sindaco Giancarlo Ruggiero e a quanti in vari modi e forme si sono dimostrati solidali in questo momento di grande dolore. "Non siamo mai rimasti soli".

La commozione del maestro Froncillo rivolgendosi a Bilan: "Mi avevi promesso che non avresti mai messo la tua vota nelle mani di altri. Ma così purtroppo non è stato. E io avevo uno strano presentimento. Eri diventato finalmente un cittadino italiano, dopo aver subito anche ingiustizie, razzismo e ti attendevano sfide importanti. La tua assenza è pesante. Non lo so se riuscirò ad andare avanti, devo farlo per gli altri ma sarà dura venire qui dentro, ho paura di restare solo."