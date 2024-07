San Martino Valle Caudina, accusato di lesioni aggravate: assolto Ad emettere la sentenza di assoluzione il giudice Giulio Argenio

di Paola Iandolo

Assolto il noto pluripregiudicato Gaetano Emilio Ronga di San Martino Valle Caudina per lesioni personali aggravate dai futili motivi. Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Giulio Argenio, accogliendo le tesi dell’ avvocato Vittorio Fucci, ha assolto il noto pluripregiudicato Gaetano Emilio Ronga, 28 anni San Martino Valle Caudina, imputato di lesioni personali aggravati dai futili motivi. Secondo l’ accusa Ronga, infatti, avrebbe di arrecato lesioni personali ad una persona per futili motivi a seguito di una discussione: in particolare dopo averla aggredita a calci e pugni sulla testa e sul corpo e dopo averle messo le mani alla gola, le avrebbe afferrato la testa e l’avrebbe sbattuta contro il montante dell’ auto, provocandole lesioni personali e costringendola a recarsi al Pronto Soccorso. Il giudice monocratico, però, è stato di diverso avviso, ed accogliendo le tesi dell’ avvocato Vittorio Fucci, ha assolto Gaetano Emilio Ronga.