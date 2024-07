Alcol ai minorenni: il questore di Avellino chiude un bar del centro Nei confronti del titolare, si procedeva alla contestazione dell’illecito amministrativo

ll Questore di Avellino ha adottato, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) la sospensione per 10 giorni dell’attività di un bar di Avellino. L’emanazione del provvedimento nasce nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici irpini svolta dalla Polizia di Stato per prevenire i fenomeni di criminalità e tutelare la pubblica sicurezza. In particolare, per l’esercizio ubicato nel centro cittadino, a seguito di un controllo svolto all’interno del locale dagli agenti della Squadra Amministrativa della locale Divisione di Polizia Amministrativa, veniva accertata la somministrazione di bevande alcoliche a due ragazzi minorenni.

Pertanto, nei confronti del titolare, si procedeva alla contestazione dell’illecito amministrativo per la vendita di bevande alcoliche a minori nonché alla sospensione della licenza dell’esercizio pubblico. Il Questore Picone invita i giovani a divertirsi senza eccessi che minano la loro salute. Gli esercenti, che sono prima genitori, non si rendano complici dei fenomeni di devianza. I servizi continueranno in città e in provincia.