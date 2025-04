ASD Sparta: titolo e primato per Kristian Cappuccio Numeri splendidi per il team eclanese al Trofeo Centro Sud Italia

Altri splendidi risultati per l’ASD Sparta di Mirabella Eclano all'Elysium di Agropoli al Trofeo Centro Sud Italia con 22 medaglie d’oro, 17 d’argento e 10 di bronzo per la quarta posizione del team irpino per il Centro Sud Italia e la terza piazza nella categoria Master con la squadra guidata dal coach Spagnuolo. Titoli di campioni Centro Sud per Amato Palmieri (50 e 100 pinne), Selene Forcellati (50 e 100 pinne e apnea), Alex Belmonte (50 NP), Baldovino Moscariello (50 pinne), Bruno Lerro (100 pinne), Marilena Di Salvatore (50 e 100 pinne), Maria Di Talia (50 NP), Paola Trillo (50 e 100 NP), Mariassunta Basile (100 NP), Kevin Cappuccio (50 e 100 pinne) e per la staffetta 4x50 2 PN e 2 NP composta da Trillo, Di Pierro, Di Luna e Basile. Performance strepitosa per il campione italiano in carica, Kristian Cappuccio, che con il suo 22”32 cancella il vecchio record che resisteva dal 2019: nuovo primato italiano sui 50 pinne oltre a laurearsi campione Centro Sud Italia 50 e 100 pinne. Soddisfazione per il direttore tecnico dell'ASD Sparta, Fabio Carbone, che frena l’entusiasmo mettendo subito nel mirino il Criterium Nazionale di Lignano Sabbiadoro in programma nel mese di maggio.