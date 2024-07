Ariano: furto in una villetta, rubata anche una divisa dei carabinieri Un furto riuscito ed un altro andato a vuoto a Grignano

Un furto riuscito in una villetta ed un altro andato a vuoto. E' quanto accaduto in località Grignano ad Ariano Irpino, lungo la strada interna che porta al viadotto Manna.

Ignoti dopo aver infranto una finestra si sono introdotti in un'abitazione disabitata mettendola completamente a soqquadro. Hanno portato portato via alcuni oggetti e sembrerebbe stando ad una indiscrezione, anche una divisa in dotazione alle forze dell'ordine, per l'esattezza dei carabinieri, conservata in un armadio. Quando un vicino ha intuito qualche movimento strano era ormai già troppo tardi.

In un'altra villetta il tentativo è andato a vuoto, ma i malviventi hanno comunque portato via qualcosa dall'esterno. Si tratta di una delle zone più esposte già visitate più volte dai ladri nel corso degli anni.