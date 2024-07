Furti in Valle Ufita: riconosciuto e resosi irreperibile uno dei malviventi Potrebbe essere una svolta importante nelle indagini dei carabinieri

Sarebbe un dipendente di un impresa impegnata nella realizzazione di una galleria in Valle Ufita, uno dei malviventi riconosciuto e resosi attualmente irreperibile dopo un tentativo di furto avvenuto in Irpinia, a Gesualdo. Sembrerebbe che sia rimasto anche ferito e non si esclude che possa far parte di una delle bande di ladri che da tempo stanno tenendo sotto scacco il territorio. Basti pensare agli innumerevoli furti avvenuti tra Ariano, Melito Irpino, Sturno in modo particolare e comuni limitrofi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.