Il dottore Matarazzo aggredito in garage: è atteso l'interrogatorio del fratello Mercogliano è sotto choc per la notizia. Stabili le condizioni di Carmine Matarazzo

E' ancora in gravi condizioni all'ospedale di Avellino Carmine Matarazzo, il medico di Mercogliano, aggredito dal fratello durante un litigio. L'uomo, 72 anni, noto professionista in pensione, è stato colpito alla testa e al torace nel garage della sua abitazione di Torrette di Mercogliano con una mazza di legno. Il professionista si trova ancora sotto osservazione nel reparto di Rianimazione per le gravi ferite riportate.

Ora si attende l'interrogatorio da parte del gip per Giovanni Matarazzo, suo fratello ingegnere che vive nello stesso stabile dove è avvenuto il litigio, arrestato per tentato omicidio.

A Mercogliano dove il dottore Matarazzo ha esercitato la professione per decenni come medico di base c'è grande sconcerto per quanto accaduto e tutti hanno manifestato vicinanza con l'augurio di una pronta guarigione del dottore.

Anche il sindaco Vittorio D'Alessio ha espresso vicinanza: “Carmine oltre a essere un amico fraterno è un medico stimato da tutta la popolazione di Mercogliano”.