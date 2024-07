Metro Leggera, nuovo accesso degli inquirenti in Comune Acquisita documentazione inerente l'avvio del servizio di trasporto cittadino

di Paola Iandolo

Gli inquirenti tornano in Comune. Acquisiti nuovi atti relativi alla Metro Leggera. Questa mattina al Comune sono tornati per eseguire un decreto di esibizione degli atti firmati dal pm che conduce gli accertamenti, il sostituto procuratore Luigi Iglio, gli agenti della Digos di Avellino, che già avevano avuto la prima delega di acquisizione. Nel mirino dei magistrati tutta la documentazione relativa alla gestione e ai costi della Metro Leggera, in particolare queli relativi alla messa in funzione. L’inchiesta della Procura di Avellino dunque procede anche su questo nuovo capitolo della “Metro Leggera”. Il primo accesso è stato effettuato dagli agenti della Digos il 19 giugno, quando sono stati acquisiti i primi documenti.