Auto in fiamme sull'A16: paura e traffico rallentato all'altezza di Baiano Sul posto vigili del fuoco e personale di polizia

Paura in Autostrada A16 in direzione Bari, per un'auto che ha preso improvvisamente fuoco. L'incendio ha provocato notevoli disagi al traffico, con lunghe code e rallentamenti all'altezza del territorio di Baiano.

Le forze dell'ordine e il personale di Autostrade per l'Italia e i vigili del fuoco hanno ripristinato lo stato dei luoghi.