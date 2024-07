Palazzo evacuato a Valle, aperto un fascicolo in Procura per incendio doloso Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza attive in zona

di Paola Iandolo

Sull'incendio di Rione Valle è stato aperto un fascicolo d'inchiesta in Procura ad Avellino. Si ipotizza che l'incendio sviluppatosi sabato notte, sia di natura dolosa. A raccogliere gli elementi che fanno pensare ad un possibile incendio doloso - appiccato volontariamente da qualcuno - i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e gli uomini della squadra Mobile della questura di Avellino. Le fiamme si sono propagate in pochissimo tempo ai materassi accumulati e ai rifiuti ammassati. A far vivere ore di apprensione la presenza di due bombole di gpl. Sul luogo dell'incendio hanno eseguito un sopralluogo anche i poliziotti della Scientifica, alla ricerca di elementi utili per ricostruire il tutto e cercare di risalire all'autore o agli autori del raid incendiario.

Le immagini video

Da verificare, inoltre, le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza pubblica e privata che si trovano a ridosso della zona dove si è registrato il rogo. Il palazzo, dunque, è stato fatto evacuare. L'incendio ha causato danni importanti sia all'impianto elettrico sia a quello idrico. Non ci sono state conseguenze, invece, per i singoli appartamenti. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la struttura. Ora resta il problema delle famiglie sfollate. Bisognerà attendere i lavori di ripristino per consentire il rientro nelle singole abitazioni. Non solo. C'è anche da accertare se ci sono problemi per la qualità dell'aria e l'Arpac già da domenica ha installato una centralina per effettuare le analisi.