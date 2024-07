Incidente frontale a Teora, coivolti tre veicolo: strada chiusa Paura lungo la statale 691 Fondo Valle Sele

Lungo la strada statale 691 “Fondo Valle Sele” è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 27,400 nel territorio comunale di Teora, a seguito di un incidente. Lo comunica l'Anas.

Per cause in corso di accertamento, uno scontro frontale, ha coinvolto tre veicoli in corrispondenza della galleria artificiale ‘Serro dei Porcini’.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della circolazione ed i soccorsi. Si procederà al ripristino della regolare viabilità non appena rimossi i mezzi incidentati.