Dolce Vita, attesa la decisione del Riesame per Festa e un imprenditore I due indagati sono accusati di concorso in corruzione nell'esercizio delle funzioni

di Paola Iandolo

Attesa la decisione dei magistrati del Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino sulla richiesta di annullamento dei sequestri chiesti dalla Procura di Avellino e firmati dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio nei confronti dei cinque indagati nell’inchiesta Dolce Vita. A discutere l'avvocato Luigi Petrillo per l'ex sindaco Festa e l'avvocato Domenico Carchia per l'imprenditore Marcello Costantino.

I sequestri applicati

Per l’ex sindaco si tratta di una somma di circa 40mila euro di sequestro eseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e dai militari dell’aliquota di pg della Guardia di Finanza presso la Procura di Avellino. Per l'imprenditore difeso dall'avvocato Carchia, il sequestro è stato applicato su 25mila.