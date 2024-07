Summonte, nomina del vicesindaco e riorganizzazione di Giunta Nella seduta del Consiglio comunale

Si è tenuto ieri, 30 luglio 2024, il Consiglio Comunale di Summonte, presieduto dal Sindaco Ivo Capone. La seduta ha visto la trattazione di importanti punti all'ordine del giorno e la partecipazione di numerosi cittadini, a testimonianza dell'interesse della comunità per le tematiche discusse.

Nomina del Vice Sindaco e Riorganizzazione della Giunta

A seguito delle dimissioni del Vice Sindaco Angelo Maccario per motivi personali, il Sindaco Ivo Capone ha proceduto alla nomina del nuovo Vice Sindaco nella persona del consigliere Carmine Cristiano. Durante il suo intervento, il Sindaco ha espresso un sentito ringraziamento ad Angelo Maccario per l'impegno e la dedizione dimostrati, augurando il meglio a Carmine Cristiano nel suo nuovo incarico. Il Sindaco ha concluso il suo intervento enfatizzando il grande lavoro svolto dall'amministrazione comunale e la solidità del gruppo consiliare, ribadendo che chi tenta di minare questa stabilità crea divisioni inutili e dannose per il progresso del paese.

È stata inoltre annunciata la riorganizzazione del gruppo consiliare "Summonte Unita", con il consigliere Fabio Squadritti nominato capogruppo e Giovanni Testa come vice capogruppo. Tutti i consiglieri comunali sono intervenuti durante il dibattito, evidenziando l'importanza della coesione e della collaborazione per affrontare le sfide amministrative e finanziarie del Comune.

Variazioni e Assestamenti di Bilancio

Il Consiglio Comunale ha approvato la variazione di bilancio come da delibera di giunta n. 50 del 14.06.2024, nonché l'assestamento di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024. Questi provvedimenti sono stati illustrati dal Sindaco Capone, che ha sottolineato l'importanza di un bilancio solido e trasparente per garantire la continuità e l'efficienza dei servizi comunali.

Richiesta di Risorse per le Reti Idriche

Un altro punto cruciale discusso durante il Consiglio è stata la richiesta alla Regione Campania e al Governo Centrale di risorse finanziarie per il risanamento o la sostituzione delle reti idriche, che versano in condizioni critiche. Il Sindaco ha richiamato l'attenzione sull'importanza di sbloccare le risorse del Fondo di Coesione per risolvere questa problematica, sostenuto dal Comitato “Uniamoci per l'acqua”.

Partecipazione della Comunità

Il Consiglio Comunale ha registrato una significativa partecipazione dei cittadini, un risultato che conferma il successo delle iniziative dell’amministrazione comunale per favorire il coinvolgimento della comunità summontese nei processi decisionali.

L'Amministrazione Comunale di Summonte rimane fermamente impegnata a lavorare per il bene della comunità, affrontando con determinazione le sfide presenti e future ispirandosi sempre ai principi di unità, lealtà e condivisione.