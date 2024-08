Inchiesta Dolce Vita, nuovo sequestro per l'ex sindaco Festa Il pm ha emesso un nuovo sequestro per l'ex sindaco e presentato ricorso in Cassazione contro C.M.

di Paola Iandolo

Nuovo sequestro per l'ex sindaco Gianluca Festa. A notificarlo i carabinieri del nucleo investigativo di Avellino. Il Tribunale del Riesame di Avellino aveva annullato martedì il sequestro di 40.000 euro nei confronti dell’ex sindaco Gianluca Festa e per l'imprenditore C.M. indagato a piede libero, ma gli inquireinti hanno a distanza di 24 ore applicato un nuovo sequestro per Festa e presentato il ricorso in Cassazione contro il dissequestro per C. M.

La ricostruzione

La misura era stata disposta dal Gip Giulio Argenio su richiesta della Procura, guidata da Domenico Airoma. La stessa decisione è stata presa anche per l’architetto Fabio Guerriero, ma il sequestro era stato annullato dal pm, prima ancora della discussione del ricorso davanti ai giudici del Riesame. Entrambi erano indagati insieme a Festa per concorso in corruzione, ai quali erano stati sequestrati rispettivamente 40.000 e 25.000 euro. Il collegio del Riesame, composto dai magistrati Elena Di Bartolomeo, Maria Cristina Rizzi e Raffaele Califano, per carenza di motivazione ha annullato i sequestri.Ricordiamo che l'ex sindaco Festa è agli arresti domiciliari dal 18 aprile scorso. Il prossimo 18 settembre, la Corte di Cassazione si pronuncerà sulla legittimità dell’ordinanza cautelare, a seguito del ricorso presentato dalla sua difesa, rappresentata dall'avvocato Luigi Petrillo.