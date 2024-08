Incidente frontale tra Pago e Marzano: deceduto un 48enne di Moschiano Nel violento impatto sono rimasti feriti anche la moglie e i suoi due bambini

di Paola Iandolo

Ancora un grave incidente lungo le strade irpine. In un frontale - avvenuto lungo la Ss403, al confine tra Pago Vallo Lauro e Marzano di Nola - ha perso la vita un 48enne di Moschiano. Ferita tutta la sua famiglia: moglie e due bimbi. Gli agenti del Commissariato di Lauro stanno ancora investigando le cause dello scontro tra i due veicoli coinvolti. Sul posto sono giunte ambulanze, gli agenti di polizia e carabinieri.

Le operazioni di soccorso

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere il corpo senza vita del 48enne. La Ss403 è tutt'ora chiusa in entrambe le direzioni a partire da Sopravia. Le indagini proseguono per stabilire eventuali responsabilità e ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale registrato in Irpinia.

In aggiornamento