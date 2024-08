Urla, schiamazzi e moto rumorose: Ariano sollecita l'intervento del prefetto Bande di ragazzini padroni della notte

Urla, schiamazzi, moto rumorose. Movida fracassona e dispettosa nelle due periferie Martiri e Cardito insensibile persino di fronte ai controlli delle forze dell'ordine.

Bande di ragazzini padroni della notte in barba ad ogni controlli. L'avvocato Irene Masciola a capo dell'associazione Sat, salute, ambiente e territorio intende avviare una raccolta firme, dopo essere stata sollecitata da diverse famiglie, da indirizzare direttamente al prefetto di Avellino Rossana Riflesso. "Il problema è a conoscenza delle forze dell'ordine ma non viene preso seriamente a cuore."

I ragazzi fanno ciò che gli pare sia nel piazzale della chiesa di Santa Maria dei Martiri, rivolgendosi a malo modo verso i residenti che chiedono semplicemente di dormire la notte e lungo la statale 90 delle puglie a Cardito.

"Qui e lo sanno tutti - aggiunge Masciola - circolano moto non in regola e assistiamo ad una sorta di sfida la notte a folle velocità." E in tutto questo, genitori assenti e doppiamente complici. Giriamo la segnalazione a chi di competenza. In centro ragazzini dell'Ariano bene come documentato da un video hanno tentato di scassinare in maniera disinvolta un distributore di bibite, riuscendo comunque a prelevare i prodotti. Per non parlare dell'inciviltà cronica di piazza Mazzini e vicoli del centro storico impunita da anni.