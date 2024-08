Incendi boschivi: ancora fiamme nelle Valle del Cervaro, piromani a Montaguto Territorio presidiato dopo gli ultimi attacchi

Ancora fiamme dolose nella Valle del Cervaro. Non si arresta la mano assassina dei piromani e di coloro che sfruttano le temperature più roventi per attaccare il territorio, duramente colpito ancora una volta in questa estate 2024 al confine tra Campania e Puglia.

Una squadra dei vigili del fuoco è rimasta la notte scorsa a presidiare la zona a Montaguto. Situazione seguita con la massima attenzione dal sindaco Marcello Zecchino, La zona presa di mira è Ponte Pacifico, Fronduta. L'umidità avrebbe in qualche modo rallentato l’avanzata delle fiamme. Si guarda con attenzione anche il canalone della frana.

"Tutelare il patrimonio verde della nostra regione e garantire la sicurezza di cittadini e turisti, anche nel periodo di ferragosto, notoriamente occasione di scampagnate per occasionali frequentazioni di boschi e foreste, è per noi una priorità!"

La regione Campania ha inviato ai sindaci di tutto il territorio una nota di richiamo per il rafforzamento delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi.