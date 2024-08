Ariano: scontro tra auto e furgone ed è paralisi sulla Variante Mattinata di caos sotto un sole bollente lungo la statale 90 delle puglie

Scontro tra un'auto e un furgone lungo la statale 90 delle Puglie, zona Variante ad Ariano Irpino. E' successo all'ingresso di un panificio, poco distante da un distributore di carburante.

Una fiat punto condotta da uomo stava svoltando a sinistra, quando per cause in corso di accertamento ha impattato contro un furgone.

Il bilancio è di un ferito, il conducente della fiat punto rimasto incastrato nell'abitacolo della vettura ed estratto da sanitari del 118 i quali hanno provveduto a trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.

Code e rallentamenti pesantissimi, considerata la concomitanza del mercato settimanale e il semaforo in atto lungo in viadotto in fase di manutenzione all'altezza di Loreto.