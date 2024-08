Ferragosto sicuro, la polizia arresta due pregiudicati casertani Presi un 44enne e la compagna di 42 anni evasi da diversi giorni dagli arresti domiciliari

Poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Avellino hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 44 anni e della compagna di 42 anni evasi da diversi giorni dagli arresti domiciliari che stavano scontando in un Comune della Provincia di Caserta poiché colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Salerno.

I predetti risultano entrambi sottoposti ad un procedimento penale per i reati di associazione a delinquere finalizzata al compimento di reati contro il patrimonio commessi nella provincia di Salerno, per il quale era già stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Gli stessi, che annoverano numerosi pregiudizi di polizia, venivano anche denunciati per il reato di evasione.