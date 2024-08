I due morti tra cui un arianese a Giardinetto e strada ancora senza guard rail Due vittime innocenti in più di un anno non sono bastate a scuotere le coscienze dell'Anas

E' trascorso più di un anno e due vittime innocenti non sono bastate a scuotere le coscienze. Il tratto insidiosissimo della statale 90 delle puglie, poco prima della salita di Montecalvello resta ancora un pericolo di morte a Giardinetto a pochi chilometri dal confine tra Campania e Puglia lungo la strada che porta a Foggia.

Il 10 aprile 2023, lunedì di pasquetta venne ritrovato cadavere in fondo ad un burrone nelle acque del torrente Sannoro un 65enne di Ariano Irpino, Giovanni Spagnoletti, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo della sua mini cooper.

E un mese dopo, il 20 maggio in quello stesso punto già maledetto, poco prima della salita di Montecalvello a rimetterci la vita era stata una donna di 40 anni originaria di Orsara di Puglia, alla guida della sua auto insieme ai suoi due figli rimasti feriti in maniera non grave.

Nel giorno di ferragosto, in cui questo tratto è particolarmente trafficato da vacanzieri e amanti del mare del Gargano,viene rivolto un appello urgente all'Anas dall'Irpinia affinchè questo pericolo elevatissimo possa essere eliminato al più presto con la sostituzione dei guard rail così come sta avvenendo in diversi punti della statale 90 delle puglie. Ma lo si faccia subito, prima che sia troppo tardi.