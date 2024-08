Torna "Avellino sotterranea", al via 4 tappe gratuite nelle viscere della città Da domani, 17 agosto, e poi il 24 e 31 agosto ed il 7 settembre

Quattro nuove date di “Avellino Sotterranea” in versione ferragostana e rigorosamente gratuita. Dopo il grande successo riscosso negli ultimi due anni ed il forte interesse suscitato nei turisti, l’Amministrazione Nargi rilancia l’impegno per la riscoperta del suggestivo cuore antico di Avellino, riproponendo il tour guidato di due ore nelle meraviglie del centro storico.

Domani, 17 agosto, e poi il 24 ed il 31 agosto, ed il 7 settembre, a partire dalle ore 17:30 riparte il viaggio di “Avellino Sotterranea”, alla scoperta di camminamenti, cunicoli, cripte ed ipogei. Con raduno a Piazza Duomo, si procederà alla scoperta della Cripta romanica di via Sette Dolori e della Cripta di San Biagio. Il tour proseguirà lungo i Cunicoli longobardi che si aprono al di sotto della Torre dell’Orologio e l’Ipogeo di Casina del Principe, su corso Umberto I, per concludersi alle Grotte di Villa Amendola, in via dei Due Principati.

Non sarà necessario prenotare la propria visita. Alla gestione del tour provvederà sul posto la guida turistica autorizzata.