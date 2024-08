Tragedia a San Martino, 62enne trovato morto nella sua abitazione Non rispondeva ai vicini di casa da tre giorni

Tragedia in un’abitazione di via Murillo, nel pieno centro storico di San Martino Valle Caudina, è stato trovato privo di vita Mario Musillo di 62 anni. L’uomo originario di Torre del Greco, si era trasferito da un pò di tempo nel piccolo centro caudino e viveva da solo.

Un suo vicino di casa da tre giorni non lo vedeva e non aveva sue notizie. Sapeva che non era partito per una vacanza ed ha provato, più volte, a chiamarlo ma nessuno rispondeva.

Così, nella tarda serata di ieri, sempre più preoccupato si è rivolto alle forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri della locale stazione, al comando del luogotenente Rianna, supportati dagli agenti del comando di polizia municipale che hanno effettuato la macabra scoperta.

Sul posto si sono recati anche i sanitari che hanno accertato che il decesso è avvenuto per cause naturali.