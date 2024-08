Da ferragosto senz'acqua: "Non ce la facciamo più, ci state ammazzando " La rabbia e l'indignazione di decine di famiglie ad Ariano Irpino

C'è chi è riuscito a ricevere l'acqua per qualche ora, il tempo necessario per riempire le riserve e lavarsi e chi invece dal giorno di ferragosto è ancora incredibilmente a secco. In località Serra, una delle contrade simbolo di questa sciagura non è mai arrivata dal ferragosto.

Stamane sul posto è giunta un'autobotte della protezione civile regionale, ma la zona è molto vasta, ci sono anziani che vivono da soli impossibilitati a raggiungere i luoghi di approvvigionamento.

E' evidente che non tutti vivono di annunci social. Un tempo, quando si stava peggio ma forse si viveva meglio, c'era il banditore che in questi casi annunciava con tanto di megafono un'operazione del genere. Oggi invece è come dire: si salvi chi può, gli altri possono pure morire senz'acqua.

Un dramma enorme quello che stanno vivendo in queste ore persone anziani, ammalati allettati in casa, disabili e bambini: "Non ce la facciamo più, ci state ammazzando".

Come Serra, il dramma sta interessando: Stratola, Corso Vittorio Emanuele, via Cardito zona Carcere, Montecalvo Irpino zona San Pietro, Cardito bivio Fontanangelica, Santa Barbara, Flumeri, contrada Cardito, via Grignano, alle spalle del carcere, Sterda, San Giovanni, bivio Villanova, Scarnecchia, Cardito galleria commerciale fontana angelica, Trave, Foresta, Montecalvo Irpino rione Pietro Cristino, via Santa Regina, Vascavino ma l'elenco potrebbe essere ancora lungo.

Da contrada Santa Barbara riceviamo e pubblichiamo:

"Il tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile è di 48 ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione - sia essa programmata o non programmata - e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato” Atto 917/2017/R/idr - art. 3 dell’Allegato A. Eppure non è stato preso alcun provvedimento. Come è ben noto a tutti: ’interruzione del servizio idrico prolungata potrebbe causare un allarme dal punto di vista igienico sanitario con ripercussioni gravissime sulla vita delle persone."