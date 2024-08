Baiano: associazione di tipo mafioso, i Carabinieri arrestano un 66enne L’uomo si è presentato spontaneamente in Caserma

I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno tratto in arresto un 66enne di origini partenopee, destinatario di misura restrittiva. L’uomo si è presentato spontaneamente in Caserma. L’immediata interrogazione alla Banca Dati ha confermato che a suo carico pendeva il provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Napoli, a seguito di condanna definitiva a 8 anni, mesi 11 e giorni 10 per associazione di tipo mafioso. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Avellino.